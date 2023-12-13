Посол назвал причины разногласий Пекина и Вашингтона

Посол Бернс: у США и Китая разногласия из-за конфликтов на Украине и Тайване

Неурегулированность ключевых вопросов по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке приводит к разногласиям в позициях США и Китая. Об этом заявил посол США в КНР Николас Бернс, его слова приводит Ura.ru.

Дипломат также добавил, что у Вашингтона и Пекина имеются фундаментальные различия в том, как они видят ситуацию с Тайванем и действиями Китая в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Китай будут сохранять приверженность дипломатии в целях устранения недопонимания. В ноябре лидеры двух стран провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Американский лидер подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.