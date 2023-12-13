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18:01, 13 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали способ не переплачивать за ипотеку

Совет Федерации ограничил рост ставки по ипотеке при отказе от страховки
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон об ограничении роста процентной ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от страхования. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения внесли в закон «О потребительском кредите (займе)», его инициатором выступил Центробанк (ЦБ). Отмечается, что ограничение роста ставки будет возможно, если заемщик откажется от заключения договора страхования или расторгнет этот договор. В этом случае выдавший кредит банк сможет увеличить ставку до уровня той, что действовала на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на похожих условиях без страхования.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года. Таким образом изменения затронут договоры, заключенные после даты вступления закона в силу.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец заявил, что только 15 процентов россиян могут позволить себе приобрести недвижимость, при этом только три процента могут купить жилье без оформления ипотеки.

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      Мария Черкасова
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