Россиянка откусила ухо шумевшему соседу

Жительница Янино Ленобласти откусила ухо шумевшему сверху соседу

Жительница поселка Янино Ленинградской области откусила ухо соседу, шумевшему сверху. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, пострадавший мужчина с двумя товарищами выпивал у себя на квартире. Они вели себя громко и после 22:00.

Тогда к ним поднялась семейная пара, проживающая снизу. Диалог не получилось, между ними завязалась драка. Как утверждает житель Ленобласти, соседка напала на него со спины, откусила фрагмент уха и даже обещала «съесть его полностью».

По версии девушки, она пыталась защищать и защищаться, поскольку двое соседей атаковали ее супруга.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области откусил часть уха бывшему росгвардейцу за то, что тот служил в органах.