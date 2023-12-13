Россиянка побывала в Индии и рассказала о странной особенности местных мужчин

Российская туристка удивилась игнорированию мужчинами в Индии слова «нет»

Российская туристка побывала в Индии и удивилась одной странной особенности местных мужчин. Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка по имени Карина рассказала, что за почти три недели путешествия по этой стране она несколько раз сталкивалась с игнорированием местными жителями отказов на их предложения. «Местные мужчины вообще не понимают слова "нет". Его как будто не существует в их лексиконе», — пожаловалась туристка.

Карина пояснила, что один индиец пригласил ее провести вместе время, а когда она несколько раз подряд отказала ему, долго и упорно пытался ее уговорить и показать, насколько его предложение привлекательно.

Еще один случай произошел в ночном автобусе. Россиянка призналась, что молодой человек, который ехал рядом, настойчиво предлагал ей остановиться у него дома.

«Он говорил, что у него есть невеста, что они с удовольствием меня примут, что они будут очень рады гостье из другой страны. Когда я ему сказала, что у меня уже забронирован и оплачен отель и что мне неудобно оставаться в чужой квартире, он продолжал настаивать на том, чтобы я осталась именно у них», — поделилась путешественница.

Она добавила, что также неоднократно сталкивалась подобными ситуациями на улицах. По ее словам, мужчины в Индии воспринимают девушек с белой кожей как голливудских звезд, поэтому часто подходят к ним и просят сделать совместное фото.

«Они не понимали слова "нет" и могли идти за мной минут пять-десять и уговаривать, вставать на колени и умолять, чтобы я сделала с ними фотографию», — отметила Карина.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и была поражена местным бытом и условиями жизни людей. Автор публикации призналась, что на улицах индийских городов можно встретить много бедняков, которые живут под открытым небом.

