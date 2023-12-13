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13:09, 13 декабря 2023Спорт

Российская лыжница рассказала об интимных фото в соцсетях

Лыжница Ступак призналась, что пересылает подругам присланные ей интимные фото

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, что получает в социальных сетях интимные фотографии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Заявляю: ребят, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это все сразу отправляется в группу к моим подружкам и мы очень долго смеемся», — призналась лыжница. Ступак добавила, что не знает, зачем ей присылают подобные фото, и призвала этого не делать.

Ранее Ступак поделилась мнением об Олимпийских играх. «Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе», — отметила она.

Ступак выступала на двух Олимпиадах — в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. На Играх она завоевала одну золотую и три бронзовые медали. Также в активе 28-летней лыжницы два серебра и бронза чемпионатов мира.

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      Андрей Стрельцов
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