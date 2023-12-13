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10:52, 13 декабря 2023Спорт

Олимпийская чемпионка из России заявила о незаменимости Игр

Олимпийская чемпионка по лыжам Юлия Ступак заявила, что Игры ничем не заменить

Фото: Иван Михайлов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак поделилась мнением об Олимпийских играх. Ее слова приводит РИА Новости.

Ступак заявила, что Игры ничем не заменить. «Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады», — отметила россиянка, подчеркнув, что дело не в регалиях или деньгах.

Ступак выступала под нейтральным флагом на двух Олимпиадах — в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. На Играх она завоевала одну золотую и три бронзовые медали.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Дарья Коршунова
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