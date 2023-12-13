Российский чиновник повторил судьбу уволенного из-за коррупции предшественника

Белгородский губернатор Гладков сообщил об увольнении главы района и своего зама

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об увольнении сразу двух чиновников — главы Вейделевского района Александра Алексеева и своего зама Юлии Щедриной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алексеев был нанят вместо прежнего главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко, уволенного в декабре 2022 года. Против него было возбуждено уголовное дело о коррупции. В итоге проработавший менее года Алексеев повторил судьбу предшественника — был уволен из-за возможного нарушения закона.

«Александр Евгеньевич Алексеев оставляет свою должность. Причина: есть все признаки нарушения законодательства. Оценку его действий дадут правоохранительные органы», — сообщил Гладков.

По какой причине была уволена заместитель губернатора региона Юлия Щедрина, Гладков не уточнил.

До этого в Белгородской области за месяц уволили еще двух глав районов. Сначала полномочия сложил глава Белгородского района Владимира Перцев. Тогда решение объяснили сменой места работы. Затем уволили главу администрации Красногвардейского района Анну Куташову — она занимала этот пост с декабря 2021 года.