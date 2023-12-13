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19:20, 13 декабря 2023Силовые структуры

Российский грибник перепутал человека с медведем и выстрелил в него

В Хабаровском крае осудят грибника, который застрелил человека вместо медведя

Фото: Gustavo Leighton / Unsplash

В Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который пошел за грибами и случайно выстрелил в человека, перепутав его с медведем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе обвиняемый собирал грибы недалеко от станции, когда в лесу заметил движение и решил, что к нему приближается медведь. Он выстрелил из карабина и ранил ранее незнакомого мужчину. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее стало известно, что в Тыве предстанет перед судом 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.

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      Варвара Митина
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