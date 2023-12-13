Шольц признал вероятность сокращения международной помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц: международная помощь Украине может сократиться

Сокращение международной помощи Украине, включая военную, вероятно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, опубликованном на сайте парламента.

«Все указывает на то, что [президент России Владимир] Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц в качестве примера обратился к конфликту республиканцев и демократов в Конгрессе США по вопросу помощи Украине, а также напомнил об отсутствии в Европейском союзе (ЕС) консенсуса по выработке мер по стабилизации украинского бюджета.

Ранее Шольц заявил, что угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной. По мнению канцлера, Россия рассчитывает на уменьшение военной помощи Украине со стороны Запада.