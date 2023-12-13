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14:01, 13 декабря 2023Мир

Словакия раскрыла позицию по вступлению Украины в ЕС

Премьер Фицо: Словакия поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
СюжетПротесты на Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Братислава поддержит инициированное Еврокомиссией начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), несмотря на то, что подобный шаг был бы ошибкой из-за неготовности Киева. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала Markiza.

«Словакия поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, несмотря на то, что Киев к этому шагу не готов», — заявил политик, также напомнив о схожей позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Орбан заявил, что не позволит ЕС совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении. «Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 хотят ее совершить, только мы будем против», — заявил он.

Орбан посчитал, что протесты словацких и польских дальнобойщиков на границе с Украиной являются следствием недальновидности ЕС. Он также отметил, что до сих пор не просчитаны последствия вступления Украины для сельского хозяйства стран-членов объединения.

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      Дмитрий Сотак
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