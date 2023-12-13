Стало известно о новых мерах властей по борьбе с ростом заболеваемости в России

Mash: полиции на транспорте выдали ИК-термометры для выявления заболевших

Сотрудникам транспортной полиции в приграничных регионах России выдали инфракрасные (ИК) термометры для выявления пересекающих границу страны заболевших иностранных граждан. Это стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По данным издания, власти ввели новые меры борьбы с распространением заболеваемости гриппом и пневмонией в граничащих с Китаем регионах — к ним относятся республика Алтай, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский и Приморский края.

Как сообщает издание, снимать с рейсов и поездов будут тех иностранцев, температура тела которых равна или превышает 38 градусов. Отмечается, что термометры могут вскоре раздать сотрудникам транспортной полиции по всей России.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.