Траты СНБО Украины на командировки выросли после запрета на командировки

Депутат Железняк: траты СНБО Украины на командировки за год выросли в восемь раз

Несмотря на запрет выезда чиновников за пределы Украины, траты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заграничные командировки выросли в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, всего с начала специальной российской военной операции на Украине ведомство потратило на командировки 926 тысяч гривен. Из них 101 тысяча гривен была выделена на эту цель в 2022 году, а еще 825 потратили за неполный 2023 год.

Запрет на выезд чиновников и депутатов Рады за пределы Украины ввели в июле 2023 года. Сообщалось, что офис президента Украины выносит решение о возможности зарубежных поездок по каждому чиновнику и депутату отдельно.

Ранее в заграничную командировку не смог попасть экс-президент Украины Петр Порошенко. Пограничники отказались пускать бывшего главу государства за рубеж. Политика не выпустили даже несмотря на соответственное решение за подписью спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.