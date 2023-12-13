Центризбирком раскрыл стоимость выборов в Госдуму в 2026 году

Зампред ЦИК Булаев: на выборы в Госдуму в 2026 году выделят более 23 млрд рублей

Финансирование Центризбиркома (ЦИК) в 2026 году составит почти 28 миллиардов рублей, из которых свыше 23 миллиардов будет направлено на организацию выборов в Госдуму. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, его слова приводит ТАСС.

Размер финансирования ЦИК в 2026-м значительно опередит показатели 2024 и 2025 годов (7,116 и 5,78 миллиарда рублей соответственно). Суммарный объем финансирования комиссии в 2026-м составит 27,958 миллиарда рублей, а 23,276 миллиарда должны будут пойти на организацию и проведение выборов в Госдуму.

При этом, как уточнил Булаев, распределить денежные средства ЦИК сможет только после их назначения. Кроме того, в 2024 и 2025 годах планируется выделить средства на подготовку довыборов в нижнюю палату парламента и обеспечить расходы «на возможное проведение референдумов», добавил зампред ЦИК.

Ранее в Центризбиркоме сообщили о получении уведомления о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента, которые должны будут пройти в марте 2024 года. Путин объявил об участии в выборах 8 декабря и объяснил необходимость такого шага «важностью пребывания с народом именно сегодня».