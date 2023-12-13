ЦИК нашел замену самому богатому депутату Госдумы

ЦИК передал мандат самого богатого депутата Госдумы Блоцкого Владиславу Егорову

Мандат бывшего депутата Госдумы Владимира Блоцкого был передан его однопартийцу Владиславу Егорову, первому секретарю нижегородского отделения КПРФ. Замену бывшему депутату нашел Центризбирком (ЦИК), сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, решение о передаче полномочий было принято на заседании комиссии ЦИК.

29 ноября стало известно, что Блоцкий добровольно сложил с себя полномочия парламентария, и Госдума утвердила это решение.

В 2022 году депутат Блоцкий задекларировал доход за 2021 год в размере 3,5 миллиарда рублей. Также в 2021 году выяснилось, что он владеет двумя автомобилями Porsche. Доходы депутата за 2022 год на портале Госдумы не публиковались.

С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных.