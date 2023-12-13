Спрогнозировано гигантское цунами в Новой Зеландии

В Новой Зеландии спрогнозировали 15-метровое цунами каждые 580 лет

Ученые Веллингтонского университета Виктории спрогнозировали, что Новой Зеландии следует ожидать гигантское 15-метровое цунами каждые 580 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

В своей работе специалисты описали модель и типы использованных для нее данных, чтобы получить некоторое представление о количестве и типах землетрясений, которые, вероятно, произойдут в Новой Зеландии в ближайшие годы, а также о возможных цунами.

Новая Зеландия расположена в сейсмически активном регионе из-за близости двух зон субдукции, где океаническая тектоническая плита подныривает под континентальную плиту. Семь лет назад в некоторых частях острова — Марлборо и северном Кентербери — произошло землетрясение магнитудой 7,8. Цунами случаются довольно редко, и последнее обрушилось на остров в 1868 году в результате землетрясения в Южной Америке.

Моделирование, охватившее 30 тысяч лет, продемонстрировало все вероятные землетрясения, которые произошли в Новой Зеландии за это время: 2585 толчков с магнитудой от 7 до 9,25. Она также показала, какие зоны субдукции могут стать источником землетрясений, способных вызвать локальные цунами. Высота самой большой из волн оказалась примерно 28 метров. Кроме того, Новая Зеландия, вероятно, будет испытывать цунами высотой не менее пяти метров каждые 77 лет и одно цунами высотой 15 метров каждые 580 лет.