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23:19, 13 декабря 2023Мир

В бундестаге призвали наложить вето на переговоры с Украиной по вступлению в ЕС

В бундестаге заявили, что вступление Украины в ЕС обернется миллиардами евро
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии наложить вето на переговоры с Украиной о будущем присоединении к Евросоюзу (ЕС). Об этом сообщает DPA.

Парламентарий сослалась на результаты исследования, опубликованного на сайте Института германской экономики в Кельне. Согласно этим данным, вступление Украины в ЕС обернулось бы потерянными миллиардами, подчеркнула Вагенкнехт.

По подсчетам специалистов, если Украина вступит в ЕС, ей будет поступать до 17 процентов общего бюджета организации — «примерно 130-190 миллиардов евро», уточнила она.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена выступает против начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) на нынешних условиях.

Венгрия также уведомила председателя Евросовета Шарля Мишеля, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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      Юлия Мискевич
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