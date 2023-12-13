В Дании заявили о глупом положении из-за решения России

DR: соглашение РФ и Фарер о рыболовстве поставило Данию в глупое положение

Продление договоренностей о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в «глупое положение». Такое мнение высказал в разговоре с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

Он отметил, что продление соглашения представляет собой вызов для Копенгагена. Сплидсбоэль пояснил, что это произошло на фоне разрыва Западом отношений с Россией. При этом автономия в составе королевства продолжают отношения с русскими «как ни в чем не бывало».

Эксперт также добавил, что соглашение о рыболовстве теперь стало частью политики безопасности. По словам Сплидсбоэля, продление договора означает, что Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.

В октябре сообщалось, что Росрыболовство предложило правительству страны ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов.