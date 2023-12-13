Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:02, 13 декабря 2023Мир

В Дании заявили о глупом положении из-за решения России

DR: соглашение РФ и Фарер о рыболовстве поставило Данию в глупое положение

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Продление договоренностей о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в «глупое положение». Такое мнение высказал в разговоре с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

Он отметил, что продление соглашения представляет собой вызов для Копенгагена. Сплидсбоэль пояснил, что это произошло на фоне разрыва Западом отношений с Россией. При этом автономия в составе королевства продолжают отношения с русскими «как ни в чем не бывало».

Эксперт также добавил, что соглашение о рыболовстве теперь стало частью политики безопасности. По словам Сплидсбоэля, продление договора означает, что Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.

В октябре сообщалось, что Росрыболовство предложило правительству страны ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России конфисковали имущество спонсоров ВСУ. Государству перешел целый холдинг военно-промышленного комплекса

      В России решили наказывать нечестных коммунальщиков

      Стало известно о намерении Пугачевой переехать с семьей в Лондон

      Глава российского управления по вопросам миграции задержан за схему с мигрантами

      Задержан подозреваемый в попытке теракта в российском военкомате

      В Дании заявили о глупом положении из-за решения России

      У российского побережья произошло сильное подводное землетрясение

      Врачи назвали «абсолютного врага мозга»

      Женщина-пастор разочаровалась в церкви и стала порномоделью

      Автор «Слова пацана» рассказал о нападениях молодежных группировок в Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости