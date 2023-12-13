В Грузии назвали иронией утверждение ЕК законопроекта об иноагентах

Папуашвили назвал иронией утверждение ЕК грузинского законопроекта об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал иронией утверждение Еврокомиссией (ЕК) законопроекта об иностранных агентах. Его слова приводит «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«Мы иронически усмехнемся, когда эта тема развернется в виде директивы и нас попросят принять закон на фоне того, что многие иностранные игроки в марте дезинформировали грузинскую общественность и ввели ее в заблуждение», — сказал он.

В начале марта в Грузии произошли массовые протестные акции против принятия закона об иностранных агентах. 10 марта закон был отозван парламентом. Позднее глава правящей партии в стране «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные агенты выявили себя в ходе протестов против принятия соответствующего закона.