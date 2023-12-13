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13:25, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Грузии назвали иронией утверждение ЕК законопроекта об иноагентах

Папуашвили назвал иронией утверждение ЕК грузинского законопроекта об иноагентах

Фото: Yves Herman / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал иронией утверждение Еврокомиссией (ЕК) законопроекта об иностранных агентах. Его слова приводит «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«Мы иронически усмехнемся, когда эта тема развернется в виде директивы и нас попросят принять закон на фоне того, что многие иностранные игроки в марте дезинформировали грузинскую общественность и ввели ее в заблуждение», — сказал он.

В начале марта в Грузии произошли массовые протестные акции против принятия закона об иностранных агентах. 10 марта закон был отозван парламентом. Позднее глава правящей партии в стране «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные агенты выявили себя в ходе протестов против принятия соответствующего закона.

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      Кристина Есикова
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