В Нижнем Новгороде появился мурал в честь Героя Советского Союза

В Нижнем Новгороде появился мурал с Героем Советского Союза Борисом Рябцевым

В Нижнем Новгороде открыли новый арт-объект в честь Героя Советского Союза, старшего летчика-испытателя военной приемки Горьковского авиационного завода Бориса Рябцева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на организатора проекта — НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Мурал с портретом Рябцева появился в детском подростковом клубе «Искра» в Московском районе в рамках проекта «Образ Победы». Руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина отметила, что главная цель проекта — познакомить нижегородцев с людьми, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Она добавила, что подвиг летчика является примером мужества и самопожертвования.

9 октября 1964 года Борис Рябцев выполнял испытательный полет на истребителе МИГ-21, когда у него внезапно отказал двигатель. Воздушное судно стремительно снижалось и могло упасть на поселок Высоково Сормовского района. Летчик до последнего не покидал кабину пилота, пытаясь увести самолет от жилой застройки. Он катапультировался, только когда миновал окраину поселка. Однако на малой высоте его парашют не успел раскрыться.

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