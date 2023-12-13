В России оценили результаты поездки Зеленского в США

Посол Антонов: Зеленский не сумел убедить США, что безопасность Украины важнее

Поездка Владимира Зеленского в США не принесла желаемых результатов, он не смог убедить руководство страны, что Украина важнее национальной безопасности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По его словам, американские политики устали от попыток Зеленского добиться финансирования. Однако несмотря на все усилия, ему уже ничего не поможет, а Вашингтон, вводя антироссийские санкции и предоставляя военную помощь Киеву, рискует «увязнуть в украинском конфликте», предупредил дипломат.