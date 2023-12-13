Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:03, 13 декабря 2023Россия

В России оценили результаты поездки Зеленского в США

Посол Антонов: Зеленский не сумел убедить США, что безопасность Украины важнее

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Поездка Владимира Зеленского в США не принесла желаемых результатов, он не смог убедить руководство страны, что Украина важнее национальной безопасности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По его словам, американские политики устали от попыток Зеленского добиться финансирования. Однако несмотря на все усилия, ему уже ничего не поможет, а Вашингтон, вводя антироссийские санкции и предоставляя военную помощь Киеву, рискует «увязнуть в украинском конфликте», предупредил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники получают полный доступ к телефону жертвы. Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

      В Госдуме предложили россиянам отдать дневной заработок бойцам СВО

      В России оценили результаты поездки Зеленского в США

      Названы позволяющие сторговаться при аренде жилья аргументы

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес

      Не занимающиеся сексом супруги раскрыли секрет счастливых отношений

      Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США

      Конгрессвумен обвинила Пентагон в одержимости иностранными войнами

      В Великобритании высказались о будущем Украины в НАТО

      В Мариуполе восстановили работу металлургического комбината

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости