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17:38, 13 декабря 2023Мир

В США указали на мысли конгрессменов об унижении Байдена вместо безопасности США

Politico: в Конгрессе больше думают об унижении Байдена, чем о безопасности США

Фото: Leah Millis / Reuters

В Конгрессе США законодатели, которые выступают против финансирования военной помощи Украине, больше думают об унижении американского президента Джо Байдена, чем о безопасности страны. На мысли конгрессменов указала бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью Politico.

«Они думают меньше о национальной безопасности США, европейской безопасности, международной безопасности или мировой политике, чем о том, как они могут унизить Байдена», — сказала она.

По словам Хилл, проблема заключается в том, что некоторые американские законодатели не хотят видеть победу американского лидера ни на одном из фронтов и ставят задачу «не дать Байдену победить» выше, чем «позволить победить Украине».

Ранее стало известно, что по итогам встречи Байден и президент Украины Владимир Зеленский отказались подробно рассказать о планах Киева на предстоящий год, что встревожило конгрессменов из числа республиканцев. Кроме того, он уклонился от вопроса о возможном призыве Украины к мирным переговорам.

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      Семен Александров
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