Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

Риелтор Никитина дала советы россиянам, выбирающим между съемом и покупкой жилья

Приобретение собственной квартиры будет выгоднее аренды в случае, если найти предложение от застройщика с минимальными ставками или рассрочкой на время строительства жилого комплекса. Советы россиянам, которые выбирают между съемом жилья и его покупкой, дала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, покупать свою квартиру будет выгоднее и в случае, если у человека есть место для проживания на время строительства нового дома и ему не нужно при этом платить аренду. Помимо этого, желающим выгоднее приобрести недвижимость на помощь могут прийти ипотечные программы с господдержкой. Так, если оформить жилищный кредит на покупку «двушки» на вторичном рынке в спальном районе Москвы стоимостью 10 миллионов рублей с первым взносом в 20 процентов на срок в 20 лет, размер ежемесячного платежа составит 110 тысяч рублей. Однако если приобрести квартиру по льготной ставке восемь процентов годовых — даже с учетом того, что новостройки на 10-15 процентов дороже готовых квартир, платить в месяц придется уже около 75 тысяч рублей, рассказала риелтор.

В то же самое время аренда схожего жилья в краткосрочной перспективе обойдется дешевле — в 55-65 тысяч рублей в месяц, — однако специалист подчеркнула, что аренда квартир в столице в последнее время заметно подорожала и продолжает дорожать. «С лета арендные ставки выросли на 15-25 процентов, в отдельных локациях — до 40 процентов. То есть сегодня арендовать уже намного менее выгодно, чем еще полгода назад. За время выплаты кредита арендные ставки еще неоднократно вырастут, а условия по ипотеке не изменятся», — пояснила она.

В заключение эксперт отметила, что однозначного ответа на вопрос о том, выгоднее ли сейчас купить квартиру вместо съема жилья или наоборот, не существует, и в каждом случае стоит ориентироваться на конкретную ситуацию конкретного человека.

Днем ранее Никитина предрекла снижение цен на «вторичку» в Москве в первом квартале 2024-го.