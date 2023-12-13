Среда обитания
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18:26, 13 декабря 2023Среда обитания

В российском городе решили сделать елку из газона

В Орле появилась елка из искусственного газона

Жители Орла заметили в городе оригинальную новогоднюю елку. Материал, из которого изготовлена верхушка дерева, напоминает рулоны искусственного газона. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Необычная елка появилась возле местного дома культуры. Средняя ее часть сделана из обычных еловых веток, а для нижней, по версии автора ролика, материала уже не хватило. За баннером компании «Россети» виднеется каркас дерева.

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В администрации на жалобы местных жителей ответили, что ель менять не станут. Монтаж новогоднего символа будет завершен к 17 декабря, нижняя часть будет закрыта, пообещали власти. Орловцы полагают, что елка из газона стала своеобразным ответом чиновников на требование горожан остановить запуск нового мусорного полигона. Видеообращение, снятое жителями Орла, не оставил без внимания Следственный комитет.

Ранее россиянам дали советы по выбору искусственной новогодней елки. Литая елка из резины выглядит натурально, безопасна для здоровья и прочна: с ней справлять Новый год удастся 10-15 лет подряд.

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      Виктория Клабукова
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