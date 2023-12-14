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06:17, 14 декабря 2023Россия

Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного

Минпромторг: алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного

Фото: Unsplash

Алкогольное мороженое приравняют к другим видам алкогольной продукции. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам депутата Султана Хамзаева, речь идет о мороженом, замороженных фруктовых, десертах, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5 процента.

Ранее аналитики NielsenIQ назвали самые популярные у россиян бренды игристых вин. Первую строчку занял напиток марки Santo Stefano, вторую — шампанское марки «Абрау-Дюрсо», третью — «Дербентское». При этом игристые вина итальянских брендов Martini и Mondoro выбыли из числа самых популярных у граждан России напитков.

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      Юлия Мискевич
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