Минпромторг: алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного

Алкогольное мороженое приравняют к другим видам алкогольной продукции. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам депутата Султана Хамзаева, речь идет о мороженом, замороженных фруктовых, десертах, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5 процента.

Ранее аналитики NielsenIQ назвали самые популярные у россиян бренды игристых вин. Первую строчку занял напиток марки Santo Stefano, вторую — шампанское марки «Абрау-Дюрсо», третью — «Дербентское». При этом игристые вина итальянских брендов Martini и Mondoro выбыли из числа самых популярных у граждан России напитков.