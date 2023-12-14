Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:55, 14 декабря 2023Экономика

Аналитик спрогнозировала стоимость турецких яиц в российских магазинах

Экономист Прикладова: цены на турецкие яйца в России могут составить 90 рублей

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Стоимость цен десятка турецких яиц в российских магазинах может составить 90 рублей. Об этом заявила кандидат экономических наук Анастасия Прикладова, ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, в настоящее время ключевым иностранным поставщиком куриных яиц на российский рынок является Белоруссия. Турция станет для России новым экспортером этого вида продукции. В то же время с логистикой на этом направлении проблем возникнуть не должно, уточнила аналитик.

Прикладова добавила, что оптовые экспортные цены в Турции находятся на уровне 1,3 тысячи долларов за тонну, или около 66 рублей за десяток яиц первой категории (С1, вес одного яйца — 55-65 грамм). Ожидаемая стоимость поставок из Анкары в Москву будет находиться на уровне около 84 рублей, однако в рознице следует ожидать дополнительной наценки, заключила экономист.

Ранее президент Владимир Путин заявил о подорожании куриных яиц в России на 40 процентов в 2023 году. Глава государства связал подобную динамику с рядом факторов, включая увеличение внутреннего спроса, недостаточные объемы производства в РФ и промедление с решением о наращивании импорта этого вида продукции из других стран, в том числе из Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

      Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

      Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

      В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

      Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

      Путин порассуждал об обращении к самому себе в 2000 году

      В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

      Путин назвал лучший подарок на Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости