Арест обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили в силе

В Москве суд не стал отменять арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Московский городской суд не стал отменять арест американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты журналиста хотели оспорить постановление Лефортовского районного суда столицы о мере пресечения в Мосгорсуде. Однако вышестоящая инстанция оставила апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения, заявил собеседник агентства.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Гершковичу до 30 января 2024 года. Мужчину задержали 30 марта в Екатеринбурге. Журналист свою вину не признает.