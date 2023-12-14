Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:10, 14 декабря 2023Из жизни

Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

Тоня Нестер

Тоня Нестер. Фото: Butler County Jail

Житель США простил подружку, которая выстрелила ему в гениталии во время прогулки. Об этом сообщает Fox News.

36-летняя Тоня Нестер пригласила бывшего возлюбленного Чарли Гленна пройтись вместе. Увидев ее, американец сразу понял, что у нее с собой пистолет. «Она сказала, что это пневматический пистолет, и я сказал: "Дай посмотреть. Я с тобой никуда не пойду, если у тебя настоящая пушка". И тут она вытащила его и выстрелила в меня», — рассказал Гленн.

Пуля попала мужчине в гениталии и повредила яичко, из-за чего у него началось сильное кровотечение. Тем не менее он сумел отобрать у Нестер пистолет, а его родные сразу же вызвали скорую и полицию. Женщина бросилась бежать, но полиция задержала ее в километре от места происшествия.

Материалы по теме:
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Несмотря на случившееся, выписавшись из больницы, Гленн заявил, что не держит зла на Нестер, и даже признался ей в чувствах. «Я до сих пор люблю ее», — сказал мужчина. В данный момент американка находится в тюрьме по обвинению в вооруженном нападении. Ей назначен залог в 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Новой Зеландии женщина схватила полицейского за промежность и попала под суд. Она объяснила, что ухватилась за гениталии правоохранителя в поисках опоры.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия снова закроет КПП на границе с Россией. Беженцев свозили туда на микроавтобусах

      Экс-главком НАТО допустил возможности отказа Украины от притязаний на Крым

      В Германии высказались о вероятности встречи Шольца с Зеленским

      Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

      WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

      Россиянам рассказали о плюсах привычки спать без одежды

      В российском регионе росгвардейцы сбили украинский беспилотник

      Стало известно о блокировке одной страной 12-го пакета санкций ЕС против России

      Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус страны-кандидата

      Сергей Гармаш оценил «Слово пацана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости