Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

Житель США простил подружку, которая выстрелила ему в гениталии во время прогулки. Об этом сообщает Fox News.

36-летняя Тоня Нестер пригласила бывшего возлюбленного Чарли Гленна пройтись вместе. Увидев ее, американец сразу понял, что у нее с собой пистолет. «Она сказала, что это пневматический пистолет, и я сказал: "Дай посмотреть. Я с тобой никуда не пойду, если у тебя настоящая пушка". И тут она вытащила его и выстрелила в меня», — рассказал Гленн.

Пуля попала мужчине в гениталии и повредила яичко, из-за чего у него началось сильное кровотечение. Тем не менее он сумел отобрать у Нестер пистолет, а его родные сразу же вызвали скорую и полицию. Женщина бросилась бежать, но полиция задержала ее в километре от места происшествия.

Несмотря на случившееся, выписавшись из больницы, Гленн заявил, что не держит зла на Нестер, и даже признался ей в чувствах. «Я до сих пор люблю ее», — сказал мужчина. В данный момент американка находится в тюрьме по обвинению в вооруженном нападении. Ей назначен залог в 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Новой Зеландии женщина схватила полицейского за промежность и попала под суд. Она объяснила, что ухватилась за гениталии правоохранителя в поисках опоры.

