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12:33, 14 декабря 2023Спорт

Баскетболисты клубов НБА подрались из-за мяча

Игроки «Милуоки» и «Индианы» устроили драку из-за мяча после матча НБА

Фото: Stacy Revere / Getty Images

Игроки «Милуоки Бакс» и «Индианы Пэйсерс» устроили драку после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает New York Post.

Баскетболисты «Индианы» унесли в раздевалку мяч, чтобы вручить его новичку Оскару Чибве, набравшему первое очко в НБА. При этом греческий игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо, установивший в матче рекорд результативности, также хотел забрать мяч.

Тренер «Индианы» Рик Карлайл рассказал, что из-за этого в подтрибунном помещении возникла потасовка, в которой пострадал генеральный менеджер команды Чад Бьюкенен. Он добавил, что в итоге и Чибве, и Адетокунбо получили по мячу. Однако грек усомнился в том, что доставшийся ему мяч действительно был игровым.

Встреча завершилась со счетом 140:126 в пользу «Милуоки». Адетокунбо набрал 64 очка и обновил личный и клубный рекорды результативности.

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      Дарья Коршунова
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