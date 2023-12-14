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18:10, 14 декабря 2023Среда обитания

В «Лужниках» рабочие рухнули в строящийся бассейн

Четверо рабочих пострадали при падении в строящийся бассейн в Москве

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Четверо рабочих рухнули в строящийся бассейн в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на Лужнецкой набережной. Мужчины сорвались со строительных лесов высотой семь метров. Пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, у остальных диагностированы травмы средней степени тяжести.

Ранее на стройке в Южно-Сахалинске трое рабочих упали с 17-го этажа. Мужчинам удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли. После случившегося прокуратура начала проверку.

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      Виктория Клабукова
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