В «Лужниках» рабочие рухнули в строящийся бассейн

Четверо рабочих пострадали при падении в строящийся бассейн в Москве

Четверо рабочих рухнули в строящийся бассейн в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на Лужнецкой набережной. Мужчины сорвались со строительных лесов высотой семь метров. Пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, у остальных диагностированы травмы средней степени тяжести.

Ранее на стройке в Южно-Сахалинске трое рабочих упали с 17-го этажа. Мужчинам удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли. После случившегося прокуратура начала проверку.