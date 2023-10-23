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08:40, 23 октября 2023Россия

Появились кадры с места падения трех человек с 17-го этажа российской стройки

Появились кадры с места падения трех человек с 17-го этажа в Южно-Сахалинске

В сети появились кадры с места стройки в Южно-Сахалинске, где три человека упали с 17-го этажа и выжили. Их публикует Telgram-канал Amur Mash.

На кадрах видна шахта лифта, из которой слышны громкие крики — туда упали трое рабочих. Также слышны голоса строителей, которые пытаются помочь упавшим с высоты коллегам.

О происшествии в Сахалинской области стало известно 23 октября. Известно, что с 17-го этажа упали трое рабочих — они выжили. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в среднем, уточнили в Минздраве.

Предварительно, мужчинам удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли. После случившегося прокуратура начала проверку, о других деталях ЧП не сообщается.

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      Анастасия Шейкина
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