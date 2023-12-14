Байден прокомментировал принятие резолюции о расследовании по импичменту

Байден заявил об атаке республиканцев с помощью лжи после решения по импичменту

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициировавшие расследование в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи. Комментарий главы государства опубликован на сайте Белого дома.

«Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в Палате представителей не со мной», — говорится в заявлении американского президента. Расследование он назвал «безосновательным политическим трюком», на который теряют время законодатели.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию республиканцев, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Такое решение расширяет возможности вызова в Конгресс разных лиц для дачи показаний.

Расследование в рамках импичмента посвящено вопросу, получил ли Байден выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, а также другим темам.

В сентябре бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Он также призвал главу Белого дома и его команду сотрудничать по делам расследования. Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в Палате представителей.