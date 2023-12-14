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18:21, 14 декабря 2023Спорт

Бывший игрок ЦСКА рассказал о штрафе за пропущенный мяч в матче со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Евсиков рассказал о штрафе за пропущенный мяч от «Спартака»

Фото: Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Денис Евсиков рассказал о санкциях, примененных к нему со стороны тренерского штаба после одного из матчей со «Спартаком». Его слова приводит Sport24.

По его словам, это случилось из-за эпизода с пропущенным армейцами мячом. Защитник пошел блокировать удар, но убрал голову, чем вызвал недовольство Валерия Газзаева, возглавлявшего на тот момент ЦСКА. «Мы победили, но концовка была очень нервная. На теории Валерий Георгиевич, конечно, разобрал этот момент: "Мячом еще никого не убивало. В хоккее люди под шайбу головой ложатся, а ты от мяча уворачиваешься! Поэтому три тысячи долларов штрафа"», — рассказал Евсиков.

Экс-игрок уточнил, что Газзаев всегда вычитал крупные штрафы из повышенных премиальных. «Он давал заработать», — подчеркнул Евсиков.

Защитник выступал за ЦСКА с 1999 по 2003 год, вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Газзаев возглавлял армейцев с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год.

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      Алексей Гусев
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