Бывший замначальника российской колонии получил взятку и попал под суд

Под Тулой будут судить бывшего замначальника колонии за взятку от заключенного

В Тульской области суд рассмотрит дело бывшего заместителя начальника исправительной колонии о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе 2022 года заключенный оплатил фигуранту ремонт личного автомобиля. За это обвиняемый предоставил нескольким осужденным краткосрочные свидания, выдал им благодарности, разрешения на получение дополнительной посылки и досрочно снял ранее наложенные взыскания.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Бурятии правоохранители задержали первого заместителя руководителя администрации Джидинского района за взятку в 800 тысяч рублей.