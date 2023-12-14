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22:52, 14 декабря 2023Россия

В посольстве рассказали о контактах с готовившей переворот в ФРГ россиянкой

Консулы контактируют с обвиняемой в подготовке госпереворота в ФРГ гражданкой РФ

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В посольстве РФ в Германии рассказали, что контактируют с россиянкой, подозреваемой в подготовке государственного переворота в Германии, сообщает РИА Новости.

«Посольству России известно о выдвижении Генпрокуратурой ФРГ обвинений против группы лиц, среди которых находится российская гражданка, задержанная в декабре 2022 года», — заявили в дипломатическом представительстве.

Отмечается, что российские консулы находятся в контакте с женщиной и ее адвокатом. При этом в дипмиссии отказались комментировать ход судебного процесса над россиянкой.

Ранее полиция ФРГ провела масштабные обыскные мероприятия в восьми федеральных землях по делу ультраправого антиправительственного движения Reichsbürger («Рейхсбюргеры», или «Граждане Рейха»), сторонники которого в декабре прошлого года подозревались в планировании госпереворота.

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      Марина Совина
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