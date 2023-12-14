Путин предупредил Аргентину о проблемах из-за доллара

Путин предупредил Аргентину, что привязка песо к доллару чревата проблемами

Ппривязка национальной валюты к доллару чревата серьезными социально-экономическими последствиями, предупредил президент России Владимир Путин Аргентину и ее нового президента Хавьера Милея. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Недавно избранный лидер Аргентины собирался заменить песо на доллар в рамках «долларизации» страны. Путин заявил, что это является суверенным решением каждой страны.