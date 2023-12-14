Путин заявил о нежелании отказываться от доллара

Путин заявил о вынужденности отказа от доллара и евро из-за действий Запада

Россия не желает отказываться от доллара, но вынуждена идти на это из-за того, что ей начали чинить препятствия в расчетах в американской и европейской валютах, заявил президент страны Владимир Путин. Такие слова прозвучали в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

При этом глава государства выразил уверенность, что западные страны «сами стреляют себе в ногу», потому что сокращают возможность использования доллара и евро в качестве резервной валюты.

Вопрос, на который отвечал Путин, также был связан с возможностью перехода на доллар в качестве основной валюты в Аргентине. Такие планы во время предвыборной кампании выдвигал новый президент южноамериканской республики Хавьер Милей.

Путин подобную идею не одобрил. По его мнению, она ведет к значительной утрате суверенитета страны, а также чревата серьезными социально-экономическими последствиями.

Также в ходе ответов на вопросы глава государства заявил, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, а дальше рубль может укрепиться. «Я исхожу из того, что все нормализуется, а сейчас носит временный характер», — пояснил он.