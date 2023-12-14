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12:59, 14 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен трудно объяснимый космический объект

The Astronomical Journal: обнаружен самый маленький космический карлик

Изображение: James Webb Space Telescope / CSA / ESA / NASA / The Astronomical Journal

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила самого маленького коричневого карлика из известных. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Astronomical Journal, масса свободно летящего объекта всего в три-четыре раза превышает массу Юпитера, что трудно объяснить, исходя из современных представлений.

Коричневые карлики — это промежуточное звено между газовыми гигантами и звездами небольшой массы. Они формируются подобно звездам, сжимаясь под воздействием собственной гравитации, но не становятся достаточно плотными, чтобы запустить термоядерные реакции горения водорода.

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Исследователи изучили звездное скопление IC 348, которое расположено примерно в 1000 световых лет от Земли в области звездообразования в созвездии Персея. Поскольку возраст скопления составляет всего пять миллионов лет, любые коричневые карлики в нем будут достаточно яркими в инфракрасном свете из-за большого количества тепла, оставшегося после формирования.

Камера ближнего инфракрасного спектра NIRCam и спектрограф NIRSpec позволили идентифицировать три цели с массой 3-8 масс Юпитера и температурой поверхности 830-1500 градусов Цельсия. Самый маленький из объектов-кандидатов имеет массу 3-4 массы Юпитера, и его формирование трудно объяснить с помощью современных теоретических моделей.

Два из трех коричневых карликов, идентифицированных в этом обзоре, имеют спектральную особенность, вызванную присутствием в атмосфере неизвестного углеводорода. Такая же инфракрасная сигнатура была обнаружена миссией НАСА Cassini в атмосферах Сатурна и его спутника Титана, а также в межзвездной среде. Это первый раз, когда эта молекула была обнаружена в атмосфере объекта за пределами Солнечной системы.

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      Александр Еникеев
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