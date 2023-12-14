«Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

Путин назвал ситуацию с частными военными компаниями пробелом Минобороны

Президент России Владимир Путин рассказал, что контракты частных военных компаний (ЧВК) в России заключались не с государством, и в этом главная проблема со льготами для бойцов. Глава государства сделал заявление в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос бойца частной военной компании «Редут» Сергея Соболева. «Лента.ру» ведет трансляцию программы во «ВКонтакте».

Путин заявил о пробелах Минобороны

Президент России считает, что проблема с ЧВК связана с пробелами Минобороны страны. «Вы знаете, в чем проблема? Проблема есть. Я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны. В чем заключаются проблемы? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом», — сказал Путин.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Он также заявил, что контракты с участниками ЧВК заключались не государством. «С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных копаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема», — сказал Путин и добавил, что сейчас сложно даже установить списочный личный состав.

Президент пообещал решить проблему со льготами для ЧВК

Путин заявил о необходимости восстановить права участников специальной военной операции на Украине в рамках ЧВК. По его словам, они должны получать льготы, положенные ветеранам боевых действий.

Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, внести изменения в закон. И это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, я обещаю вам, мы будем к этому стремиться Владимир Путин президент России

Правительство Новосибирской области уже заявило, что поможет обратившемуся к президенту России бойцу. Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что региональные власти окажут экс-бойцу ЧВК содействие в подготовке всех необходимых документов, а также в прохождении процедуры получения удостоверения участника боевых действий.

Он также добавил, что пакет льгот для всех ветеранов боевых действий из Новосибирской области одинаков. На всех бойцов, в том числе из ЧВК, также распространяется региональная программа «реабилитационный сертификат», подчеркнул представитель властей.