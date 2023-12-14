Власти российского региона ответили на жалобу экс-бойца ЧВК Путину

Правительство Новосибирской области поможет обратившемуся к Путину экс-бойцу ЧВК

Правительство Новосибирской области поможет обратившемуся к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии бывшему бойцу частной военной компании «Редут» Сергею Соболеву в получении удостоверения ветерана боевых действий. Об этом заявил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов в беседе с РИА Новости.

Отвечая на жалобу военнослужащего, он заверил, что региональные власти окажут экс-бойцу ЧВК содействие в подготовке всех необходимых документов, а также в прохождении процедуры получения удостоверения участника боевых действий.

Нешумов добавил, что пакет льгот для всех ветеранов боевых действий из Новосибирской области одинаков. Кроме того, на всех бойцов, в том числе из ЧВК, распространяется региональная программа «реабилитационный сертификат», подчеркнул представитель властей.

Сергей Соболев из города Искитима обратился к Путину в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, и пожаловался, что в ноябре 2022 года заключил контракт с частной военной компанией, но, вернувшись со спецоперации, не смог получить статус ветерана боевых действий. Он заявил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и другие его знакомые из ЧВК и попросил президента разобраться в ситуации.

Отвечая экс-бойцу ЧВК, Путин подтвердил существование этой проблемы и объяснил, что юридически частных военных компаний в России нет. Глава государства рассказал, что контракты с военнослужащими ЧВК не заключались, а выплаты им шли наличным расчетом через командиров. Президент подчеркнул, что на данный момент крайне трудно установить списочно-личный состав ЧВК.