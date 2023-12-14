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07:21, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Европейские чиновники выразили частное мнение об Украине

Politico: европейские чиновники неофициально называют Украину «черной дырой»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Частное мнение чиновников ЕС об Украине отличается от официальной позиции. Как пишет издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных людей, многие из них называют Украину «черной дырой», в которой исчезают деньги.

Киев давно перестал быть центральной темой для большинства европейских лидеров. Несмотря на публичные заверения, что венгерские власти изолированы в своем решении блокировать помощь Украине, по данным издания, многие в ЕС с ним согласны.

«Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы», — объяснил свою позицию один из европейских чиновников на правах анонимности. Другой высокопоставленный дипломат заявил, что в ЕС формируется новая группа государств, изменивших свою позицию по вступлению Украины в союз.

Ранее стало известно, что Венгрия отказалась от переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, несмотря на отказ Будапешт пытаются подтолкнуть к согласию с этим решением.

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      Александра Синицына
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