Европейские чиновники выразили частное мнение об Украине

Politico: европейские чиновники неофициально называют Украину «черной дырой»

Частное мнение чиновников ЕС об Украине отличается от официальной позиции. Как пишет издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных людей, многие из них называют Украину «черной дырой», в которой исчезают деньги.

Киев давно перестал быть центральной темой для большинства европейских лидеров. Несмотря на публичные заверения, что венгерские власти изолированы в своем решении блокировать помощь Украине, по данным издания, многие в ЕС с ним согласны.

«Сомнения растут... Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы», — объяснил свою позицию один из европейских чиновников на правах анонимности. Другой высокопоставленный дипломат заявил, что в ЕС формируется новая группа государств, изменивших свою позицию по вступлению Украины в союз.

Ранее стало известно, что Венгрия отказалась от переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, несмотря на отказ Будапешт пытаются подтолкнуть к согласию с этим решением.