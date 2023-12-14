Финансовый план России назвали «бюджетом победы»

Глава Минфина Силуанов назвал финансовый план на 2024-26 годы «бюджетом победы»

Финансовый план России на 2024-2026 годы в правительстве назвали «бюджетом победы». Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минфина Антон Силуанов, добавив, что приоритетами федерального бюджета на следующие три года являются выполнение целей спецоперации, а также социальных обязательств.

«Расходы на экономику составляют порядка 10-11 процентов от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции», — подчеркнул Силуанов. Он добавил, что поддержка экономики является одной из важнейших частей бюджета, поскольку от ее роста зависит благосостояние граждан.

Ранее глава Минфина заявил, что министерство руководствуется заложенными при подготовке трехлетнего финансового плана прогнозами и не стремится ослабить или укрепить рубль. Вместо этого в ведомстве работают над снижением его волатильности.