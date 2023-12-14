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15:49, 14 декабря 2023Спорт

Головина дисквалифицировали из-за перебора желтых карточек

Головина дисквалифицировали на один матч Лиги 1 из-за перебора желтых карточек

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» из-за дисквалификации. Об этом сообщается на сайте турнира.

За десять последних матчей россиянин получил три предупреждения от судей. Согласно регламенту чемпионата, 27-летний футболист должен пропустить одну игру из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне Головин провел 14 встреч в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 15 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице с 30 очками.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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