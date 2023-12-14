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17:17, 14 декабря 2023Среда обитания

Власти российского региона оправдались за рост тарифов ЖКХ

Новосибирские власти отреагировали на вопрос Путину о росте тарифов ЖКХ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в Новосибирской области соответствует накопленной с 2022 года инфляции. Именно тогда в регионе в последний раз повышались цены на коммуналку, объяснил агентству РИА Новости глава департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов.

Тарифы планируется поднять в среднем на 9,5 процента, согласно предписанным законом нормам — от 5 до 14 процентов в зависимости от муниципального образования. В то же время зарплаты госслужащих и бюджетников продолжают расти, а меры соцподдержки — расширяться, напомнил чиновник. Кроме того, Нешумов отметил, что с декабря 2022 года пенсии в России индексировались трижды и выросли более чем на 23 процента.

Те же данные в ходе прямой линии привел и Владимир Путин, отвечая на вопрос Владимира Леонтьева. Пожилой житель Новосибирска выразил беспокойство, что новые тарифы ЖКХ «съедят» надбавку к пенсиям. Тогда президент заявил, что тарифы на коммуналку должны расти «своевременно и мягко», а доходы россиян относительно них должны увеличиваться опережающими темпами.

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      Виктория Клабукова
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