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16:30, 14 декабря 2023Забота о себе

Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

Терапевт Тимощенко: использование жвачки в спортзале грозит асфиксией

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Использование жевательной резинки при занятиях в спортивном зале грозит трагическими последствиями, предупредила терапевт Анастасия Тимощенко. Об опасности этой привычки она рассказала любителям спортзалов в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. «При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией)», — рассказала она.

При жевании резинки, продолжила врач, выделяется избыточное количество слюны, что также может провоцировать попадание ее в дыхательные пути. Кроме того, отметила Тимощенко, во время жевания сбивается дыхание, что увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках.

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      Александра Лисица
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