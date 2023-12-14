Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

Терапевт Тимощенко: использование жвачки в спортзале грозит асфиксией

Использование жевательной резинки при занятиях в спортивном зале грозит трагическими последствиями, предупредила терапевт Анастасия Тимощенко. Об опасности этой привычки она рассказала любителям спортзалов в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. «При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией)», — рассказала она.

При жевании резинки, продолжила врач, выделяется избыточное количество слюны, что также может провоцировать попадание ее в дыхательные пути. Кроме того, отметила Тимощенко, во время жевания сбивается дыхание, что увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках.

Ранее терапевт, врач семейной и спортивной медицины Алекс Макдональд перечислил наиболее опасные ошибки, которые допускают в спортзале. По его словам, из-за усталости люди переносят вес на руль или ложатся на поручни спортивного оборудования, что приводит к болям в шее.