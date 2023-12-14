Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 14 декабря 2023Мир

Маск заявил о давлении Запада на Украину в вопросе наступления

Маск: Запад очень настойчиво заставлял Украину идти в наступление
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад оказал сильное давление на Украину в вопросе наступления на позиции Российской армии. Так американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса о тяжелейших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за наступления на российские оборонительные линии, сообщает РИА Новости.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял [ВСУ] идти в наступление», — заявил предприниматель.

Ранее Маск согласился с тем, что Украине грозит потеря новых территорий в случае отказа сесть за стол переговоров. На слова Сакса о потере Украиной таких территорий, как Крым, Донецк, Луганск, большая часть Херсонщины и Запорожья, американский миллиардер ответил полным согласием с данной точкой зрения.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

      Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

      В России нашли способ сделать автомобили дешевле

      Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

      Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

      Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

      Названа причина падения промышленного производства в Европе

      Ида Галич показала фигуру в трусах

      В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

      Киргизия заявила о намерениях укреплять отношения с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости