Маск заявил о давлении Запада на Украину в вопросе наступления

Маск: Запад очень настойчиво заставлял Украину идти в наступление

Запад оказал сильное давление на Украину в вопросе наступления на позиции Российской армии. Так американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса о тяжелейших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за наступления на российские оборонительные линии, сообщает РИА Новости.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял [ВСУ] идти в наступление», — заявил предприниматель.

Ранее Маск согласился с тем, что Украине грозит потеря новых территорий в случае отказа сесть за стол переговоров. На слова Сакса о потере Украиной таких территорий, как Крым, Донецк, Луганск, большая часть Херсонщины и Запорожья, американский миллиардер ответил полным согласием с данной точкой зрения.