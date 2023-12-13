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01:15, 13 декабря 2023Мир

Маск высказался о судьбе Харькова и Одессы на фоне отказа Украины от переговоров

Маск поддержал мнение бизнесмена Сакса об угрозе потери Киевом Одессы и Харькова
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Украине грозит потеря новых территорий в случае отказа сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующим прогнозом поделился бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети X. Он отметил, что Киев «навсегда потерял Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья», а нежелание заключить мир приведет к утрате других территорий, в том числе Одессы и Харькова. «По моему мнению, ваша оценка точна», — написал в комментариях под постом предпринимателя Маск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил проведение мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. По его словам, Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

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      Марина Совина
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