Москвичам назвали комфортный для зимних прогулок день

Вильфанд: 16 декабря в Москве ожидается температура минус 3–6 градусов

В субботу, 16 декабря, в Москве ожидается комфортная для зимних прогулок погода. Об этом в разговоре с агентством «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу температура в столице будет около минус 10 градусов, днем — минус 3-6 градусов. В этот день снегопад закончится, ожидается небольшой снег. «Очень хорошая погода для зимних прогулок», — подытожил Вильфанд. К субботе в некоторых районах столицы сугробы вырастут до полутора метров, добавил синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о сильнейшем снегопаде, который накроет город вечером в четверг, 14 декабря. Это произойдет под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ваня». С 21 часа четверга до 9 утра пятницы в городе выпадет до 17,4 миллиметра осадков — около 30 процентов от месячной нормы. В ночь на 15 декабря видимость может снизиться до 200-700 метров.