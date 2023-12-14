На Украине военкоматы обвинили в срыве работы среднего и малого бизнеса

Депутат Рады Тищенко: военкоматы мешают работе среднего и малого бизнеса

На Украине военкоматы мешают работе малого и среднего бизнеса. С такими обвинениями выступил депутат Верховной Рады Николай Тищенко, передает украинское издание «Вести».

«Фронт не может существовать без надежного тыла. Пока военные на передовой, их родственники работают в таких гражданских заведениях, как рестораны, отельные комплексы», — написал Тищенко.

Парламентарий адресовал письмо главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову. Тищенко обвинил сотрудников военкоматов в ежедневном срыве работы предприятий.

Ранее в Закарпатье военные с автоматами ворвались в оздоровительный комплекс «Косино» для раздачи повесток. Они выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей.