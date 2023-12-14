Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине военкоматы обвинили в срыве работы среднего и малого бизнеса

Депутат Рады Тищенко: военкоматы мешают работе среднего и малого бизнеса

Фото: Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

На Украине военкоматы мешают работе малого и среднего бизнеса. С такими обвинениями выступил депутат Верховной Рады Николай Тищенко, передает украинское издание «Вести».

«Фронт не может существовать без надежного тыла. Пока военные на передовой, их родственники работают в таких гражданских заведениях, как рестораны, отельные комплексы», — написал Тищенко.

Парламентарий адресовал письмо главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову. Тищенко обвинил сотрудников военкоматов в ежедневном срыве работы предприятий.

Ранее в Закарпатье военные с автоматами ворвались в оздоровительный комплекс «Косино» для раздачи повесток. Они выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия снова закроет КПП на границе с Россией. Беженцев свозили туда на микроавтобусах

      Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

      WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

      Россиянам рассказали о плюсах привычки спать без одежды

      В российском регионе росгвардейцы сбили украинский беспилотник

      Названы виновные в падении окна на москвичку с младенцем

      Стало известно о блокировке одной страной 12-го пакета санкций ЕС против России

      Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус страны-кандидата

      Сергей Гармаш оценил «Слово пацана»

      Жительница Херсонской области нашла в палисаднике выстрел гранатомета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости