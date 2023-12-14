Стало известно о самом опасном сценарии США по конфликту на Украине

HD: США планируют расширить украинский конфликт на всю территорию Европы

Соединенные Штаты могут направить конфликт на Украине по двум путям, которые не устраивают партнеров Киева. Об этом написали журналисты словацкого издания Hlavný dennik.

«Американцы всерьез рассматривают вариант расширения вооруженного конфликта во всей Европе, но без американского участия». — указали авторы материала.

В статье сказано, что Евросоюзу необходимо заняться организацией переговоров между Москвой и Киевом. В противном случае Штаты могут перейти к своему плану по захвату мира.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия продиктует Украине условия мирного завершения конфликта и определит ее границы. По его словам, Москва одержала стратегическую победу и никогда не позволит Киеву стать членом НАТО, поэтому ни о каких-либо переговорах по этому вопросу даже не может идти речи.

В свою очередь, в МИД РФ рассказали, что переговоры являются единственным сценарием завершения конфликта, однако Россия будет говорить только с западными хозяевами киевских марионеток.