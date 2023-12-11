МИД РФ: конфликт на Украине закончится переговорами с хозяевами марионеток

Переговоры являются единственным сценарием завершения конфликта на Украине, однако Россия будет говорить только с западными хозяевами киевских марионеток. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире СTV.

«Закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками. Понятно, что переговоры вести с людьми, которые сами признаются в том, что приехал Борис Джонсон и сказал, "мы ни о чем договариваться не будем", и мы взяли под козырек и пошли выполнять. Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться?» — спросил Мирошник.

Представитель МИД РФ добавил, что пока Запад не показывает активного желания договариваться. Как только «выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда украинский народ поймет, что власть, которая сегодня на Украине — это уже не украинская власть», тогда и созреют условия для старта мирных переговоров.

Ранее Мирошник рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. По его словам, украинское руководство понесет наказание за свои действия, а в каком формате — уже политический вопрос.